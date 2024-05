"Tra i ragazzi che sono andati lontano da Milano a fare esperienza il più richiesto è Martin Satriano, attaccante uruguaiano classe 2001, attualmente in prestito al Brest, in corsa con il Lilla per la qualificazione alla prossima Champions. Satriano ha segnato 4 gol (più 4 assist) nella Ligue 1, ma 3 reti (tutte pesanti) le ha concentrate da metà marzo in poi. Il Brest vorrebbe tenerlo, ma il ragazzo, che all'Empoli nel 2022-23 non ha segnato quanto nelle sue corde nonostante un discreto spazio (2 reti in 1.700 minuti distribuiti in 31 presenze), vorrebbe tanto fare un salto in avanti di carriera. Lo Stoccarda e il Valencia hanno chiesto informazioni, ma altre società si aggiungeranno alla lista a breve. Una di queste può essere il Genoa. L'Inter lo valuta 10-12 milioni", scrive Gazzetta.it.