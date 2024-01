Sky – Inter, Inzaghi non rischia Bastoni: ecco tutte le scelte di formazione

Simone Inzaghi ha deciso l’undici anti-Napoli per la finale di Supercoppa Italiana di questa sera: Alessandro Bastoni non verrà rischiato

Simone Inzaghi ha deciso l’undici anti-Napoli per la finale di Supercoppa Italiana di questa sera. Come confermato da Sky Sport, l’allenatore dell’Inter non rischia Alessandro Bastoni, alle prese con un problemino all’adduttore: non partirà dal 1’. Pronto Acerbi al suo posto sul centro-sinistra, con de Vrij al centro della difesa e Pavard a completare il reparto. A centrocampo il terzetto Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan, a destra c’è Darmian e a sinistra Dimarco. In attacco spazio alla coppia Lautaro-Thuram, non ci sono dubbi.