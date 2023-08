Stampa – Inter, Pavard altra beffa? Schuurs piace a Inzaghi, ma Cairo chiede…

"L'Inter «ferita» dall'ennesimo ripensamento virerebbe sull'olandese del Toro, a quel punto designato per il ballottaggio con Tanganga. Schuurs ha il gradimento del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi e un peso economico - Cairo chiede sui 40 milioni di euro - che non spaventa la proprietà. Di tutto sta accadendo sull'asse Milano-Monaco di Baviera dove i bavaresi non libereranno Pavard prima di averlo adeguatamente rimpiazzato".

"Schuurs piace. E non solo all'Inter. Un mese fa si erano messi sulle sue tracce Liverpool e Crystal Palace, ma l'offerta non era quella giusta: 30 milioni di euro furono giudicati pochi dal patron granata. Un mese dopo c'è l'Arsenal ad aver acceso l'interesse sull'olandese perché il club di Londra ha perso per infortunio il giovane Timber, compagno all'Aiax proprio di Schuurs fino a due stagioni fa", scrive il quotidiano.

