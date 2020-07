Pedullà-Capuano, scontro in diretta: “Parli da interista” – “Non hai argomenti e vai…”

Accesa discussione negli studi di Sportitalia tra Giovanni Capuano, giornalista di Radio 24, e Alfredo Pedullà, esperto di mercato. Il primo ha paragonato le critiche ad Antonio Conte di qualche giorno fa a quelle di Maurizio Sarri: “Sono innamorato del doppiopesismo di Pedullà. Dieci giorni fa si faceva giustamente il processo a Conte per i suoi errori dopo il pareggio col Sassuolo. Alfredo diceva che non può prendersi nessun alibi col mercato fatto, ma io credo che la Juventus di questa parte di stagione sia sconcertante: quello che ha fatto negli ultimi nove giorni non è da Juventus. Non si può spiegare tutto come ha fatto Alfredo dicendo che se non hai il centrocampo non puoi esprimere qualcosa di meglio”.

Ha replicato Pedullà: “Non c’è doppiopesismo, la differenza tra me è te che tu sei tifoso dell’Inter e io non sono tifoso della Juventus. Mi sembra che tu sei schierato un po’ più verso l’Inter, io non sono tifoso né della Juve né dell’Inter”. Capuano ha risposto così: “Ti stai sbagliando grandemente. Sai qual è il problema? In mancanza di argomenti vai sull’attacco personale”.

Pedullà ha chiuso poi così la questione: “Hai capito tutto male, devi stare attento e poi giudichi. Io ho detto che, con tutti gli errori di Sarri, questa è una stagione che la Juve ha interpretato male in alcuni momenti ed è emerso un problema enorme a centrocampo: è inadeguato, non lavora e spacca la squadra in due. Non è un doppiopesismo, anzi è un rammarico per l’Inter di aver buttato 6-7 punti dalla finestra che gli avrebbero consentito di lottare per lo scudetto”.