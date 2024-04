Scudetto Inter, la Curva Nord rende noto il programma dei festeggiamenti

Cresce l'attesa a Milano per il derby e gli ultimi punti in palio per la vittoria del ventesimo titolo in Serie A che porterà ad una storica seconda stella

Eva A. Provenzano Caporedattore 15 aprile 2024 (modifica il 15 aprile 2024 | 15:54)

L'Inter si prepara a cucire sulla maglia la seconda stella per il ventesimo scudetto conquistato. In città fervono i preparativi. Non c'è ancora certezza sull'arrivo della matematica, potrebbe essere nel derby, con una vittoria, o contro il Torino. La Curva Nord sta preparando i festeggiamenti di fine stagione. E questo è quanto comunica ai tifosi nerazzurri rispetto alla festa finale.