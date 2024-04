Sta arrivando uno scudetto storico, indimenticabile, ma anche unico nella storia dell'Inter. In altre parole, uno scudetto dell'Inzaghismo

Sta arrivando uno scudetto storico, indimenticabile, ma anche unico nella storia dell'Inter. In altre parole, uno scudetto dell'Inzaghismo. E' questa la nuova parola che spopola nel popolo nerazzurro, perché sottolinea il modo diverso di vivere creato da Simone Inzaghi, vero artefice del trionfo. Scrive la Gazzetta dello Sport:

"Il suggello finale nel derby è bramato da qualsiasi nerazzurro sul pianeta ma, comunque vada, questo campionato 2023-24 è già entrato di diritto negli almanacchi. E pure nel vocabolario: il cosiddetto “Inzaghismo” gira di bocca in bocca, è diventato una filosofia ammirata in Europa. Un preciso modo di stare in campo e di inseguire la vittoria".