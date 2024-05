"Trattandosi di uno scudetto diverso, proprio perché stellato e storico, l’area marketing nerazzurra che fa capo all’a.d. corporate Alessandro Antonello è pronta a incassi neanche sfiorati per il titolo 2021. A circa 16 milioni ammonta, ad esempio, la stima elaborata dal club mettendo assieme i premi che incasserà dagli sponsor e l’incremento (intangibile per definizione) del brand.

Di certo, l’esposizione mondiale dell’universo interista è stata impressionante negli ultimi giorni: la Media House ha pompato via social, senza sottovalutare le attività celebrative Suning in Cina. Si può scommettere che in qualche angolo del mondo lontano da Milano più di uno si sia innamorato di questi colori", sottolinea la Gazzetta dello Sport.