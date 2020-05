MD – Semedo snobba l’Inter? Meglio Manchester City o Juve per il suo futuro

A monopolizzare quasi tutte le discussioni è la trattativa per Lautaro Martinez. Il Barça vuole l’attaccante dell’Inter, ma ancora non c’è un’intesa tra i due club per il passaggio dell’argentino in blaugrana. Tra le possibili contropartite, il Barcellona avrebbe messo sul piatto anche l’esterno Semedo.

Secondo quanto si legge sul Mundo Deportivo, però, il laterale portoghese non avrebbe messo la destinazione nerazzurra in cima alle sue preferenze. Rientrare nell’operazione Lautaro come contropartita non è tra le sue aspirazioni, ma per il suo futuro preferirebbe vestire la maglia del Manchester City, così come quella della Juve che considera una grande.