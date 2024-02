Sky – Inter, Sensi out alcune settimane: dovrà operarsi, le ultime

Altri problemi fisici per Stefano Sensi, assente anche ieri per la partita dell'Inter contro la Salernitana

Altri problemi fisici per Stefano Sensi, assente anche ieri per la partita dell'Inter contro la Salernitana .

Come riferisce Sky Sport, infatti, il centrocampista, che oggi era presente ad Appiano Gentile, dovrà sottoporsi a un intervento di rimozione di una placca alla caviglia per un infortunio rimediato l'anno scorso, quando era in prestito al Monza.