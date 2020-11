Inter, sta arrivando il momento del ritorno di Stefano Sensi. “Con il Torino sarà…”

Sperando che questo calvario sia davvero finito, Stefano Sensi si prepara per il suo ritorno tra i ranghi a tutti gli effetti. Smaltiti gli ultimi fastidi muscolari, infatti, l’ex Sassuolo può tornare a brevissimo a disposizione di Antonio Conte. Spiega Tuttosport: “Il centrocampista ha lavorato a parte ancora ieri, come ha fatto negli ultimi giorni. Ma tra oggi o domani tornerà sicuramente in gruppo insieme ai compagni.

Potrebbe andare in panchina con il Torino e poi, a poco a poco, ritrovare la condizione con gli impegni ufficiali. Senza forzature per evitare ulteriori ricadute dopo una lunga serie di infortuni muscolari. Ma sta arrivando il momento del suo ennesimo tentativo di ritorno in campo. Questa volta l’Inter ha fatto tutto il possibile per ritrovare al meglio il suo genietto”.