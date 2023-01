Serie A, DAZN alza i prezzi per i nuovi abbonati: ecco tutti i dettagli

Anno nuovo, prezzi nuovi. La piattaforma di streaming DAZN ha presentato i nuovi piani per il 2023: ecco tutti i dettagli

Alessandro Cosattini

Anno nuovo, prezzi nuovi. La piattaforma di streaming DAZN, che detiene i diritti per la trasmissione in diretta di tutte le partite di campionato in Serie A, ha presentato i nuovi piani per il 2023. Per i clienti già attivi e per chi ha messo in pausa il proprio abbonamento, il prezzo rimane lo stesso. Invece i nuovi abbonati, a partire da mercoledì 2 gennaio, avranno a disposizione varie soluzioni.

STANDARD - A partire da 29,99 euro al mese (con una permanenza minima di 12 mesi), consente di guardare in contemporanea gli eventi live trasmessi o i contenuti on demand su due dispositivi registrati, purché siano connessi entrambi alla stessa rete internet della propria abitazione. L'app può essere registrata su 6 dispositivi al massimo, utilizzando il servizio in mobilità, ma non mentre viene utilizzato l'altro dispositivo registrato. Se si vuole mantenere la flessibilità di disdire con 30 giorni di preavviso, il costo mensile sarà di 39,99 euro al mese.

PLUS - A partire da 44,99 euro al mese (con una permanenza minima di 12 mesi), consente di guardare in contemporanea gli eventi live trasmessi o i contenuti on demand su due dispositivi registrati, anche in luoghi differenti. L'app può essere registrata su 7 dispositivi al massimo, utilizzando il servizio in mobilità con contemporaneità della visione. Se si vuole mantenere la flessibilità di disdire con 30 giorni di preavviso, il costo mensile sarà di 54,99 euro al mese.

START - Si tratta di un nuovo pacchetto di contenuti disponibile a 12,99 euro al mese, dedicato a chi ama seguire sport differenti rispetto al calcio: tutto il basket italiano e il meglio del basket europeo, l'NFL, la UFC, la boxe e il meglio del fighting mondiale. Si possono registrare fino a 4 dispositivi, guardandone contemporaneamente su 2 connessi alla stessa rete internet dell'abitazione.