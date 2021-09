Shakhtar-Inter: Sky, Mediaset o Amazon Prime? Ecco dove vedere la partita

Alle 18:45, l'Inter scende in campo a Kiev contro lo Shakthar di De Zerbi. Partita fondamentale per i ragazzi di Simone Inzaghi

Alle 18:45, l'Inter scende in campo a Kiev contro lo Shakthar di De Zerbi. Partita fondamentale per i ragazzi di Simone Inzaghi, che devono cancellare la sconfitta all'esordio contro il Real Madrid.

La gara di Kiev sarà trasmessa diretta su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite), e Sky Sport (canale 252 del satellite), su Infinity e quindi anche TimVision. La gara sarà disponibile anche in streaming, sulle piattaforme Sky Go e Now Tv.