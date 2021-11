Sheriff-Inter, la Primavera vola. Chivu: “Ci abbiamo creduto. E dentro un altro 2005”

L'Inter batte lo Sheriff 4-2 e prosegue nel suo cammino di testa nel girone D della Uefa Youth League. Real Madrid e Shakhtar inseguono

"Oggi la partita si era messa in salita, abbiamo subito gol su un errore individuale poi non siamo riusciti a segnare un calcio di rigore. A livello emotivo avremmo potuto pagare un po' di più, invece siamo rimasti in partita. Ci abbiamo creduto, abbiamo provato a fare gioco e siamo stati bravi a finire il primo tempo in vantaggio. Sono contento del risultato, era importante per i ragazzi e per come si è messa la classifica. Sono contento per i miei calciatori, che si tolgono belle soddisfazioni a giocare in campo internazionale. Poi, serve che crescano e capiscano i momenti di una partita; ma noi proviamo a farli entrare in campo sapendo che devono dare sempre il massimo e lo hanno fatto. Sono contento anche perché abbiamo fatto giocare un altro 2005 come Francesco Pio Esposito, il lavoro nel settore giovanile deve essere questo".