Il Siviglia ha chiesto Agoumé in prestito all'Inter. Ci sono novità anche su Ionut Radu, tornato in nerazzurro dopo il prestito al Bournemouth

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Lucien Agoumé potrebbe tornare al Siviglia, dopo aver giocato in Andalusia da gennaio in poi. Il Siviglia infatti ha chiesto all'Inter il centrocampista francese che però risulta in scadenza di contratto a giugno 2025. Ed è per questo motivo che l'Inter potrebbe anche pretendere un indennizzo dal club spagnolo.