Inter-Skriniar, Mediaset svela: “Indiscrezioni dicono che Milan abbia…”

Il centrale slovacco non ha ancora dato una risposta al club in merito alla questione rinnovo: ecco le ultime da Mediaset

Con il passare dei giorni, Milan Skriniar continua ad allontanarsi dall'Inter. Il centrale slovacco non ha ancora dato una risposta al club in merito alla questione rinnovo e a fine stagione il suo addio è un'ipotesi sempre più probabile. Lo conferma anche SportMediaset, che dà un ulteriore dettaglio in merito.