Skriniar, Inter irritatissima: “Club rimasto deluso soprattutto da un fatto”

"L’irritazione rimane, difficile cancellarla in pochi giorni". Apre così il suo focus Tuttosport sulla questione legata a Milan Skriniar dopo i fatti delle ultime ore. Le parole del procuratore dello slovacco hanno profondamente indispettito il club nerazzurro, che però dovrà trovare un modo per convivere col suo attuale capitano fino a giugno: "L’Inter, al di là dell’esito della vicenda rinnovo, è rimasta delusa da come Milan Skriniar e il suo agente hanno deciso di gestire “l’uscita”, con quelle dichiarazioni durante la gara con l’Empoli, intempestive e pure accusatorie (il procuratore Roberto Sistici ha scaricato sul club, reo di aver messo il giocatore sul mercato in estate, la responsabilità dell’addio).