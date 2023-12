Skriniar: “Inter tra i club top al mondo. Ma il PSG è lo step più grande in carriera”

Le parole dello slovacco: "Inter? E' uno dei club più grandi non solo in Italia, ma nel mondo: sono stato sei anni lì, sono stati magnifici"

Intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del PSG per Qatar Airways, Milan Skriniar, ex centrale dell'Inter, è tornato così sulla sua esperienza in nerazzurro: "E' uno dei club più grandi non solo in Italia, ma nel mondo: sono stato sei anni lì, sono stati magnifici. Abbiamo vinto cinque trofei: quando sono arrivato non si giocava la Champions League da anni, ci siamo qualificati al primo anno.