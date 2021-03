Skriniar miglior giocatore in Slovacchia: “Voglio vincere con l’Inter”

Il difensore nerazzurro premiato nel suo Paese ha parlato degli obiettivi del futuro dopo essere riuscito a trovare spazio nella squadra di Conte

Skriniar è il miglior giocatore dell'anno in Slovacchia. Dal suo Paese arrivano le parole del giocatore nerazzurro: «Sono molto contento di aver ricevuto questo premio. Non è solo un merito mio, non potrei fare nulla senza i miei compagni dell'Inter o in Nazionale. Sono grato a loro e questo premio è una motivazione in più per me. Devo continuare a lavorare e andare avanti. Pensavo di essere tra i primi tre. Perché la mia scorsa stagione è stata buona, ma non perfetta. Sono contento di aver vinto».