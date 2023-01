Skriniar, Psg farà offerta più alta: “Inter, Tiago Djalò e un altro nome in prima fila”

Non c'è ormai alcun dubbio: Milan Skriniar lascerà l'Inter per accasarsi al Psg. Ora, però, è davvero possibile che lo slovacco parta già in questa sessione di mercato, con i francesi che vogliono anticipare il suo acquisto già a gennaio: "Il Psg presenterà infatti un’offerta ufficiale - scrive La Gazzetta dello Sport -. A ieri sera il passaggio non era ancora stato fatto. Ma nessuna delle parti in causa ora mette in dubbio questo aspetto. La cifra sarà superiore ai 10 milioni di euro circolati nelle scorse ore. Anche perché il club francese ha programmato investimenti per 30 milioni da qui a fine sessione, ben superiore ai 20 di cui si parlava a inizio gennaio. Galtier avrà in rosa un esterno destro in più e un difensore. E il difensore, nelle idee parigine, è proprio lo slovacco dell’Inter.