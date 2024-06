Quale? — "Sono un giocatore molto fisico. Quando non sto bene, non sono al 100%. E questi sono grandi limiti per me, ma la società, l’allenatore lo sanno. Ero felice di giocare un po' di più in ogni partita e mi sentivo come se stessi tornando a poco a poco".

Con tre titoli in Francia e una semifinale di Champions League, il PSG ha avuto una stagione di successi? — "SÌ. E per la mia prima stagione, vincere tre titoli e giocare una semifinale di Champions League è fantastico. Dopo tutti, anche i giocatori, speravamo di giocare la finale di Champions League. Penso che avremmo meritato qualcosa di più contro il Dortmund perché siamo stati sfortunati. È il calcio, a volte serve un po' di fortuna".

Personalmente come giudichi la tua prima stagione a Parigi? — "Quando ho firmato tornavo dall'infortunio alla schiena con l'Inter, ho fatto tutta la preparazione e ho potuto giocare le prime partite dopo la preparazione. Per sei mesi ho giocato quasi tutte le partite, ero felice e ho acquisito fiducia. Poi ho avuto un infortunio alla caviglia, che mi ha tenuto fuori per 3 mesi. È difficile tornare, soprattutto in una squadra come il PSG dove la concorrenza è fortissima in tutti i ruoli. Non ero pronto al 100% per giocare quando ho ricominciato. La mia prima partita è stata bella, la seconda meno ma alla fine sono soddisfatto, ho giocato in una delle migliori squadre d'Europa e ho giocato 32 partite di cui 24 in L1 su 34".

Ha soddisfatto le tue aspettative? — "Quando sono arrivato non avevo particolari aspettative perché era un nuovo club, un nuovo Paese, un nuovo campionato. Ma sono rimasto molto sorpreso di giocare così tanto. I primi 5-6 mesi sono stati buoni anche se a volte sei migliore in una partita, meno in un'altra. Soprattutto perché lo staff era nuovo, erano arrivati ​​una decina di giocatori, ci è voluto del tempo per adattarsi".

Ti piacerebbe restare al PSG? — "Voglio restare a Parigi ovviamente, ho ancora quattro anni di contratto. Sono molto felice, anche la mia famiglia. Se non mi fossi infortunato parleremmo della mia stagione in modo diverso. Nessuno del club mi ha detto niente su una possibile partenza".

Cosa ne pensi della Ligue 1? — "È un campionato molto fisico. So che molti lo criticano perché sentiamo parlare solo del PSG, ma sono stronzate. Ci sono ottimi giocatori e ottime squadre. Dopo la finale della Coppa di Francia (vinta contro il Lione, 2-1) , ne ho parlato con Nemanja Matic che ha giocato per grandi club in Italia e Inghilterra e anche lui mi ha detto che non era un campionato facile".

È così diverso dalla Serie A? — "La Serie A è più tattica, in difesa sono più compatti. In Francia è più fisico e le partite si giocano a ritmi più alti".

