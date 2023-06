SM – Inter-Chelsea, non si è parlato del vero argomento tra i due club

Piero Ausilio è in Inghilterra dalla giornata di ieri. Il direttore sportivo dell'Inter è volato a Londra per riallacciare i dialoghi con il Chelsea su più argomenti all'inizio di un mercato che si preannuncia molto intenso. Ne ha parlato anche Sport Mediaset nel focus odierno: "Il primo incontro è finito con un gentile rifiuto alla richiesta di prestito della coppia Lukaku-Koulibaly .

Non si è parlato per il momento del vero obiettivo dei Blues, che è Onana, nonostante i tentativi di mascherarlo. Le risposte fumose del calciatore sulle domande che riguardano il proprio futuro lo confermano, anche perché i circa 10 milioni sul piatto triplicherebbero il suo attuale ingaggio. I contatti proseguiranno anche dopo il ritorno in Italia di Piero Ausilio".