De Vrij lamenta un problema muscolare agli adduttori emerso in allenamento, Sommer invece è dovuto uscire sabato sera al 37' del match giocato contro la Danimarca per un guaio alla caviglia destra. Nelle ore seguenti era molto gonfia a causa di una torsione innaturale, dalla Svizzera hanno parlato di distorsione, ma il fatto che sia uscito camminando ha fatto quantomeno intravedere qualche segnale confortante in attesa del responso medico. [...] L'estremo difensore, così come per De Vrij, servirà un miracolo per essere in campo contro l'Empoli".

"In porta Audero giocherebbe la seconda da titolare in A in questa stagione (dopo quella di Lecce) e Bastoni scalerebbe al centro della retroguardia, in una posizione non del tutto nuova (era successo, per esempio, a Venezia nel novembre 2021), ma comunque diversa dai soliti meccanismi di copertura e supporto alla manovra. Il dilemma più grande è per il braccetto di sinistra, dove ci sono in lizza il tuttofare Darmian, il giovane Bisseck per la posizione che ricopriva ai tempi dell'Aarhus e il rientrante Carlos Augusto, che però si aggregherà al gruppo soltanto mercoledì dopo il recente infortunio".

