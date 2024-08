Intervenuto in collegamento a Pressing, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così dell'Inter, tra campo e mercato: "Non vedo una squadra in difficoltà, ha lasciato due punti perché ha pagato gli errori dei singoli: ha prodotto, ha giocato a livelli inzaghiani, magari a qualche chilometro in meno rispetto al solito ma è normale. Non sono minimamente preoccupato.