Partito Onana, Inzaghi non ha ancora un sostituto del portiere. L'Inter ha da tempo in pugno Sommer, ma il Bayern non lascia partire il portiere perché vuole prima trovare un sostituto. Il club nerazzurro, visti gli ottimi rapporti coi tedeschi, ha aspettato, ma ora deve chiudere l'affare.

"Il Bayern continua a temporeggiare su Sommer: i tedeschi hanno il problema del sostituto ma evidentemente non è ancora arrivato il momento della scelta. L’Inter ha aspettato, per provare a risparmiare un paio di milioni sul valore della clausola rescissoria di Sommer, fissata a quota 6. Ma anche per non rovinare i rapporti diplomatici con un club vicino storicamente come il Bayern. Adesso però la società ha deciso di affondare a prescindere. E con l’ok in mano di Sommer, in assenza di novità già oggi il club di Zhang comunicherà l’intenzione di avvalersi della clausola", spiega La Gazzetta dello Sport.