TS – Inter, per Sommer un’altra settimana. Poi stretta su Trubin. “Se uno dovesse saltare…”

"Per lo svizzero bisognerà attendere probabilmente un’altra settimana, ma le idee nerazzurre non cambiano: rimane lui la prima scelta per la porta. Il Bayern, che deve prendere un sostituto, chiede i 6 milioni della clausola, l’Inter ragiona intorno ai 5, poi si proverà a sgretolare il muro dello Shakthar per Trubin, l’altro portiere in lista", spiega Tuttosport.