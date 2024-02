Giornata ad Appiano Gentile per Luciano Spalletti ieri, proprio mentre a Napoli De Laurentiis spiegava i motivi del suo addio in conferenza

Giornata ad Appiano Gentile per Luciano Spalletti ieri, proprio mentre a Napoli De Laurentiis spiegava i motivi del suo addio in conferenza stampa. Il ct della Nazionale ha seguito l’intero allenamento di ieri, poi - sottolinea La Gazzetta dello Sport - “ha voluto salutare il blocco azzurro composto da Acerbi, Barella, Bastoni, Darmian, Dimarco e Frattesi, alle prese con un problema alla coscia. Tra gli altri, molto affetto anche con de Vrij e Lautaro, gli unici già in rosa ai suoi tempi. Il tecnico campione d’Italia in carica si è poi intrattenuto a lungo anche con Simone Inzaghi, in quella che in casa Inter si augurano che sia una staffetta tricolore, e con il suo staff. Pranzo insieme e scambio di idee, prima di lasciare Appiano attorno alle 16. Alla Pinetina era presente anche il direttore sportivo Piero Ausilio”, si legge.