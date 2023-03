SM – Inter, con lo Spezia possibile chance per Handanovic. Novità in difesa. E in attacco…

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, per la trasferta di La Spezia Simone Inzaghi potrebbe pensare ad un ampio turnover

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, per la trasferta di La Spezia Simone Inzaghi potrebbe pensare ad un ampio turnover. In porta, infatti, potrebbe rivedersi anche Samir Handanovic, con Onana che invece è confermato titolare per la trasferta di Oporto in Champions League martedì.

Contro i liguri, l'Inter vuole guarire dal mal di trasferta e, per l'occasione, Inzaghi darà un'altra chance a Romelu Lukaku che partirà titolare: Big Rom si vuole conquistare una maglia da titolare anche contro il Porto e, per questo, dovrà sfruttare al meglio la chance in campionato contro lo Spezia. Al suo fianco c'è Lautaro, in ballottaggio però con Edin Dzeko.

In difesa, invece, chance per De Vrij che prenderà il posto di Acerbi. Dimarco è recuperato - a differenza di Skriniar - ma a sinistra gioca Gosens, con Dumfries a destra. In mezzo al campo, probabile turno di riposo per uno tra Calhanoglu e Mkhitaryan, con Barella e Brozovic sicuri di una maglia da titolare.