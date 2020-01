Mancata firma di Spinazzola, CorSport: “Domani altri test, ulteriori indagini sulla…”

Slitta l’ufficialità dello scambio Politano–Spinazzola. Il Corriere dello Sport sottolinea quindi come l’attaccante nerazzurro abbia ridotte possibilità di unirsi alla Roma per la sfida di coppa Italia in programma domani sera al Tardini. “L’intoppo è causato dalla mancata firma di Spinazzola con l’Inter. Il club nerazzurro infatti, dopo le visite svolte questo pomeriggio dal terzino, ha chiesto un supplemento di test fisici che Spinazzola svolgerà domani mattina al centro sportivo Suning. Ulteriori indagini sulla condizione fisica del ragazzo prima di poter firmare il contratto da tre milioni di euro a stagione”.

(Corriere dello Sport)