Stadi Inter e Milan, il no dei Comitati: “Danni a viabilità e ambiente”

I comitati contrari alla realizzazione degli stadi di Milan e Inter a San Donato e Rozzano-Assago sono stati ospitati oggi dalla commissione Territorio della Regione Lombardia e hanno individuato tra le criticità maggiori i rischi per la viabilità ma anche per l'ambiente, visto che in entrambe le zone dove dovrebbero sorgere gli impianti si rischierebbero "danni incalcolabili" in aree di "grande valore naturalistico".