CorSera – Stadio, Inter molto più avanti del Milan: già approvato Pgt. Negozi, ristoranti e…

I nerazzurri vogliono darsi tempi rapidi di realizzazione: i lavori per il nuovo impianto partirebbero già nel 2025

In casa Inter il tema nuovo stadio rimane caldissimo: le parole pronunciate in giornata dall'ad Alessandro Antonello hanno rimarcato una volta di più le idee del club, e la strategia sembra ben definita. Secondo il Corriere della Sera, il progetto interista avrebbe già solide fondamenta: "Il nuovo stadio dell'Inter a Rozzano, nell'hinterland milanese, potrebbe essere pronto già per la stagione calcistica 2028/2029: il club nerazzurro sembra infatti molto più avanti dei cugini rossoneri, visto che qualche giorno fa l'Amministrazione comunale di Rozzano ha approvato la variante al Piano di governo del territorio con la previsione dello stadio. Che sarà realizzato dallo Studio internazionale Populous, uno dei due studi di architettura che avrebbe potuto realizzare anche il nuovo San Siro".