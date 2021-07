Bloomberg – Suning, altre grandi aziende con Alibaba per operazione salvataggio

In settimana si era parlato del tentativo del gruppo cinese di salvare l'azienda guidata da Zhang che ha mancanza di liquidità. Altre aziende si uniscono al colosso

I principali produttori cinesi di elettrodomestici, Haier Group Co. e Xiaomi Inc., stanno valutando di unirsi ad Alibaba nel mega salvataggio di Suning , che è a corto di qualità. Lo scrive Bloomberg che cita fonti che "hanno familiarità" con la questione.

"Anche Midea Group Co. , TCL Technology Group Corp. e Yuyue Group stanno valutando di acquistare una partecipazione delle quote dell'impero Suning del miliardario cinese Zhang Jindong", spiega il quotidiano. E parla di fonti che non possono essere rivelate perché molte vicine a quanto sta accadendo.

Queste aziende potrebbero unirsi ad Alibaba e al governo della Provincia di Jiangsu che - come già detto in settimana da Bloomberg, sono interessate a salvare Suning.com. "I negoziati sono ancora in corso e i tempi sono ancora lunghi. Potrebbe anche saltare tutto", hanno aggiunto le stesse fonti. Al momento le parti in causa non si sono esposte rilasciando dichiarazioni ufficiali.