Sole 24 Ore – Alibaba aiuta Suning: faro sul futuro dell’Inter. E tornano a circolare…

Sarebbe imminente l’ingresso in Suning.com di un consorzio guidato da Alibaba Group. Sul tavolo anche il futuro dell'Inter

Secondo Bloomberg sarebbe imminente l’ingresso in Suning.com di un consorzio guidato da Alibaba Group e dal governo provinciale di Jiangsu. Se l'operazione dovesse andare in porto, la famiglia Zhang, alla fine del riassetto, potrebbe perdere il controllo. Come riporta il Sole 24 Ore, sul tavolo c’è anche il futuro dell’Inter.