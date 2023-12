Supercoppa, dopo la sede l’Arabia prova a cambiare anche le date. No di Napoli e Inter

"Il colmo è che in realtà sono stati gli arabi a nicchiare sulla possibilità di ospitare l’imminente edizione del torneo, poco convinti di investire tanti quattrini per applaudire non solo squadre di peso ma anche due outsider meno note al pubblico internazionale. Così il paese organizzatore dopo aver spostato la sede delle partite da Gedda a Riad, ha provato a far slittare le date della Supercoppa. Le semifinali ora sono in programma il 21 e il 22 gennaio, la finale il 25".

"Gli arabi avrebbero voluto posticipare le partite alla prima settimana di febbraio per distanziarle da quelle che le spagnole disputeranno fra il 10 e il 14 gennaio. Napoli e Inter però si sono opposte, visto che a metà febbraio riprenderà la Champions. Dopo due rinvii, ora la delegazione capitanata dall’Head of competitions della Lega Andrea Butti e formata dagli esponenti dei 4 club partirà per i sopralluoghi a Riad martedì", spiega il quotidiano.

