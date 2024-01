Supercoppa, l’Arabia risponde presente per la finale: Napoli-Inter verso il sold-out

Si va verso il sold out per la finale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Inter in programma lunedì: biglietti già in esaurimento

Si va verso il sold out per la finale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Inter in programma lunedì. Napoli-Fiorentina non è stata un successo dal punto di vista delle presenze allo stadio in Arabia Saudita. Il dato ufficiale di 9.762 spettatori presenti per assistere alla prima semifinale di andata di Supercoppa italiana. È andata decisamente meglio con Inter-Lazio, ieri sera, con 20.767 tifosi presenti all'Al Awwal Park Stadium, una cifra che sfiora la piena capienza dell'impianto di casa Ronaldo, che al massimo può ospitare 25.000 persone.