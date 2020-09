Non solo Milan Skriniar nel mirino del Psg. I francesi, secondo Telefoot, hanno messo nel mirino anche Radja Nainggolan. Leonardo sta guardando alla Serie A in cerca di rinforzi low cost e sarebbe pronto a fare un’offerta all’Inter per il centrocampista belga. Un’offerta simile a quella fatta alla Roma per Florenzi: prestito oneroso con diritto di riscatto.