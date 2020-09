Come ormai noto, l’Inter deve prima cedere per poi piazzare i colpi che completeranno la rosa di Conte. Sono 7 i giocatori in uscita, anche se si valutano offerte per quasi tutti i giocatori nerazzurri. In bilico anche due giocatori appena rientrati dai prestiti: Perisic e Nainggolan.

Secondo La Gazzetta dello Sport “L’operazione recupero di Conte non è così scontata, l’Inter ha deciso che i due resteranno sul mercato fino al 5 ottobre”.