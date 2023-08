Thuram, l’anti-Lukaku: i tifosi ci sperano e hanno fiducia. Marcus sarà la spalla di Lautaro

"Alla Pinetina speravano di far maturare Thuram alle spalle della LuLa: il piano originale di Inzaghi e dei dirigenti è stato però incenerito dal "tradimento" di Lukaku e dalle difficoltà, incontrate finora, nell'ingaggiare un attaccante fisico che sostituisca Romelu nell'undici titolare. Il francese è diventato la spalla di Lautaro e, a meno di sorprese, i due saranno in campo dall'inizio sabato contro il Monza. Marcus si sarà tenuto il primo gol proprio per l'esordio in campionato con i nerazzurri? I tifosi lo sperano e hanno fiducia. Anzi, spingono con particolare calore il loro numero 9 perché lo vedono come l'anti-Lukaku, nei confronti del quale c'è particolare astio".