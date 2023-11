Vieri: “Gol Lecce non da annullare. Mourinho da confermare, Lukaku nel derby…”

Al Bobo Vieri Talk Show, l’ex attaccante Christian Vieri ha parlato così di diversi temi di attualità: “Da 0-2 a 3-2, perché quel gol del Lecce non era da annullare, gli tocca appena il piede. Lukaku ieri ha fatto un tiro in porta? No. Dico che Mourinho è da confermare, per due anni di fila ha portato la Roma in finale. Io lo terrei sempre, da quando è arrivato lui c’è sempre il sold out all’Olimpico. Se Dybala gioca tutte le partite, per me la Roma può arrivare in Champions. Giocare con Totti era incredibile, devastante… lui aveva palla e io partivo, me la dava sempre di prima davanti alla porta, incredibile. Grande goleador e grandissimo uomo assist”.