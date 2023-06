Inter, martedì il giorno di Thuram. Grande lavoro di Ausilio, Milan? Troppa sicurezza

"Thuram sarà ufficialmente nerazzurro con ogni probabilità martedì: è il giorno in cui il francese è atteso a Milano per le visite mediche, passate le quali arriverà la firma sul contatto di cinque anni con l’Inter, accordo da 6 milioni di euro a stagione. La scelta del francese è stata ponderata, perché il blitz dell’Inter è servito tecnicamente per sorpassare il Milan anche con un rilancio in termini di ingaggio. Ma non si può certo dire che i nerazzurri non fossero sull’attaccante già in precedenza. Lavoro portato avanti dal direttore sportivo Piero Ausilio in prima persona. Non ha mai mollato la presa, pure quando il giocatore pareva indirizzato prima al Bayern – poi ritiratosi dalla corsa – e successivamente in orbita Psg. Thuram aveva l’opzione Inter sempre sul tavolo", spiega La Gazzetta dello Sport.