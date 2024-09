La serata che Milano si appresta a vivere stasera è sicuramente una serata speciale. Profondamente speciale per l'Inter, che nell'ultimo derby giocato ha conquistato lo scudetto e la seconda stella. Stasera i nerazzurri scenderanno in campo per dimostrare ancora una volta la loro forza. Ecco come ha parlato della sfida Marcus Thuram: "Come ci siamo preparati al derby? Eravamo a Manchester questa settimana, dopo ci siamo concentrati sul derby".