Sospiro di sollievo per Marcus Thuram: gli esami a cui si è sottoposto l'attaccante francese non hanno evidenziato alcuna lesione muscolare, e l'Inter potrà riaverlo a disposizione in tempi relativamente brevi. Il Corriere dello Sport parla del programma di recupero del numero 9 nerazzurro: "Mirino puntato sul Civitas Metropolitano. Gli accertamenti effettuati ieri hanno evidenziato che, contro l'Atletico Madrid, Thuram ha accusato un'«elongazione dell'adduttore lungo della coscia destra». Significa, appunto, che il francese sarà sicuramente a disposizione per il match di ritorno con gli spagnoli, in calendario il prossimo 13 marzo. Insomma, il guaio c'è, ma è stata confermata la valutazione effettuata a caldo, ovvero che non è nulla di particolarmente serio: l'elongazione non è una lesione. In linea di massima, problemi di questo genere comportano uno stop di 10-15 giorni. Ma l'Inter, come già emerso, adotterà la massima cautela, evitando di correre alcun tipo di rischio".