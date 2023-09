Thuram: “Sono due anni che lavoro per venire all’Inter. Frattesi? In settimana gli ho detto…”

E' una giornata indimenticabile per tutti i tifosi dell'Inter: i ragazzi di Inzaghi seppelliscono il Milan nel derby per 5-1

"Dopo il gol ho sentito davvero un bel rumore. Speravo di iniziare bene qui all'Inter, una delle più grandi squadre in Europa. Sono contento di giocare con questi giocatori. Il gol? Eravamo in contrattacco con Denzel (Dumfries, ndr), la palla era lunga ma poi affrontando il difensore mi sono detto che dovevo tirare. Con Lauti è facile giocare, conosce il gioco. Mi piace giocare con questo modulo. Frattesi? Dopo i due gol con l'Italia, gli avevo detto che doveva segnare con l'Inter e ci è riuscito. Perché ho scelto l'Inter? Dovevo arrivare già due anni fa, ho lavorato per ritrovare la fiducia dei nerazzurri ed era ovvio che venissi qui".