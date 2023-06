Euroderby, tifosi nel mirino Inter e Milan multate dall’UEFA

L'UEFA , attraverso l' Organo di Controllo, Etica e Disciplina , ha multato l'Inter per 41mila euro per il comportamento dei propri tifosi in occasione dei due Euroderby . Una multa inferiore, di 28 mila euro, è stata comminata anche al Milan.

Il club nerazzurro è stata multato sia per la gara di andata che per la sfida di ritorno per accensione di fuochi d’artificio (gara di andata), sanzione: 3.750 euro; blocco delle vie di passaggio, sanzione: 22.000 euro; invasione del terreno di gioco, sanzione: 5.000 euro; accensione di fuochi d’artificio, sanzione: 10.500 euro. Il club rossonero invece è stato multato per la gara di andata: blocco delle vie di passaggio, sanzione: 20.000 euro; accensione di fuochi d’artificio, sanzione: 8.750 euro.