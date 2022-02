Lega, De Siervo ai club: possibilità torneo Serie A durante Mondiali. Apertura ma…

Prende corpo l'ipotesi di un torneo negli Stati Uniti durante il Mondiale in Qatar. Torneo organizzato per tenere i club in attività

Daniele Mari

Durante l'assemblea della Lega Serie A di oggi, organizzata per cercare di eleggere il nuovo presidente (con relativa fumata nera), l'amministratore delegato De Siervo ha informato i club in assemblea sulla possibilità di organizzare un torneo negli Stati Uniti durante il Mondiale in Qatar per tenere le squadre in attività.

E' stata registrata la disponibilità da parte dei club, che però attendono sviluppi prima di esprimersi definitivamente.