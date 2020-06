Cds: “Non solo Bonavita: Totti punta un altro gioiello dell’Inter. E ha già pronta la mossa”

E’ notizia di oggi l’ingresso del centrocampista classe 2004 dell’Inter Simone Bonavita nella scuderia di Francesco Totti, che comincia così la sua nuova avventura da procuratore. Ma, come scrive il Corriere dello Sport, l’ex capitano giallorosso ha già messo gli occhi su un altro giovane gioiello nerazzurro: “C’è un altro nome che Totti vorrebbe inserire nella sua scuderia, e gioca sempre nell’Inter. Sebastiano Esposito è uno dei pupilli dell’ex capitano giallorosso, da tempo sta seguendola sua situazione ed è pronto a sferrare l’assalto.

Già a dicembre Totti stava seguendo la situazione dell’attaccante, chiamato in pianta stabile da Conte in prima squadra. Si dice che il ragazzo stia cercando un nuovo agente, lui il 2 luglio compirà 18 anni e vorrebbe festeggiare con un nuovo contrattoquinquennale con l’Inter. Ecco che la proposta di Totti potrebbe essere proprio questa: firmare con la sua agenzia e subito dopo trovare un buon accordo con il club nerazzurro. Totti è al lavoro per trovare giovani talenti, adesso sembra davvero non fermarsi più”.