Intervenuto a Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani, giornalista, ha parlato in vista di Atletico Madrid-Inter del 13 marzo: "L'Atletico è un avversario scomodo e sarà ancora peggio al ritorno: non dico che sono 51% Atletico e 49% Inter ma quasi... Secondo me sarà una serata molti difficile quella che aspetta l'Inter: perché non l'ha chiusa, l'ambiente sarà infernale, ci sarà sicuramente del condizionamento del pubblico e della panchina dell'Atletico. E poi un gol te lo possono fare, poi tu sei con Calhanoglu, Acerbi e Thuram appena recuperati e non esattamente in palla: è una partita per palle forti.