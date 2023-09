Trevisani: “Centrocampo Inter top 5 in Europa senza alcun dubbio. E Frattesi nel mondo è…”

In diretta su "Fantacalcio", Riccardo Trevisani ha parlato in questi termini di Davide Frattesi e del centrocampo dell'Inter: "Frattesi è la riserva di Barella? Frattesi oggi è il quarto, non ci sono dubbi. Ed è giusto così. Non perché non sia forte ma sono più forti gli altri. Barella, Mkhitaryan e Calhanoglu, che è l'unico play. Poi c'è qualcuno che si inserisce senza palla meglio di Frattesi nel mondo? Secondo me no. Ma è nel ruolo dove l'Inter è messa meglio in senso assoluto. E dico in Europa.