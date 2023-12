Trevisani: “Inter? Se da altre parti ci sono out Pavard, Bastoni e De Vrij l’allenatore…”

Intervenuto a Pressing, Riccardo Trevisani , giornalista, ha analizzato così la vittoria dell'Inter sul campo del Napoli: "Sul podio dei migliori in campo c'è Sommer, fa interventi uno più bello dell'altro e quello su Kvara è al bacio: vuol dire che qualcosa il Napoli ha costruito, il 3-0 è uno spread troppo largo per quello che si è visto. Ma l'Inter gioca benissimo quando ha campo: il Napoli non si è scucito lo scudetto dal petto ieri, ma il 29 maggio quando Spalletti ha annunciato che non sarebbe più stato l'allenatore, ha fatto sembrare una buona squadra una squadra di marziani.

Su Lobotka è fallo anche a rugby, lo placca. Acerbi-Osimhen? E' la classica situazione in cui se l'arbitro lo dà, il VAR non lo toglie e viceversa: non è un rigore da dieci decimi, è un po' più di un rigorino e un po' meno di rigorissimo, quindi il VAR non deve intervenire, altrimenti diventa moviola in campo. Inter? Se un'altra squadra non ha Pavard, Bastoni e De Vrij sentiamo l'allenatore lamentarsi per sei mesi. Invece zitti e pedalare: se non prendi gol a Napoli senza tutta la difesa titolare fuori vuol dire che a Inzaghi vanno fatti i complimenti".