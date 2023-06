TS – Inter, interesse concreto per Trubin. E ora Handanovic può rinnovare

"È Anatolij Trubin il nome forte per sostituire André Onana nella porta nerazzurra. L’Inter punta dritta su un portiere che conosce bene, considerati i tre faccia a faccia avuti contro lo Shakhtar Donetsk con lui tra i pali negli ultimi anni". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito all'interesse, concreto, dell'Inter per Trubin, portiere ucraino legato fino al 2024 allo Shakhtar. "Trubin, come piace all’ad Marotta, è un numero 1 altissimo (sfiora i due metri) e, come piace a Steven Zhang, costa poco: ha il contratto in scadenza nel 2024 e non ha alcuna intenzione di rinnovare tanto che lo Shakhtar ha appena rifiutato 6 milioni dall’Udinese: facile pensare che con un’offerta di poco superiore possa arrivare la fumata bianca", ammette il quotidiano che poi aggiunge: