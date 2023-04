TS – Inter, Inzaghi colpito dal fuoco amico: “I dirigenti gli imputano il fatto che…”

Gli occhi di tutti, dell'Inter e non solo, sono puntati su Simone Inzaghi . Il tecnico si gioca tutto in questi due mesi e proverà a tenersi stretta la panchina nerazzurra anche per la prossima stagione. Scrive Tuttosport: "Ha appena affrontato Massimiliano Allegri (sogno, finora rimasto tale, di Beppe Marotta), lo ritroverà martedì in Coppa Italia a Torino e, in mezzo (stasera) troverà seduto sull’altra panchina Vincenzo Italiano, altro papabile per prendersi il suo posto all’Inter.

È quantomeno bizzarro il destino di Simone Inzaghi: terzo in campionato, nei quarti di finale di Champions e semifinalista in Coppa Italia (dopo aver vinto la Supercoppa), colpito però dal fuoco amico, dato che i dirigenti gli imputano un rendimento assolutamente deficitario in Serie A, dove sono già nove le sconfitte nerazzurre. Troppe per Marotta che puntava alla seconda stella e, per questo, aveva sposato la logica dell’instant-team, con il ritorno di Romelu Lukaku in “leasing”, emblema della voglia di fare all-in dopo lo scudetto perso un campionato fa in volata sul Milan".